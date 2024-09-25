NBC News: Пентагон предложил начать поставки фосфорных снарядов Украине

Телеканал NBC News сообщает, что в Пентагоне неоднократно предлагали Белому дому рассмотреть поставку фосфорных зажигательных боеприпасов Украине, например, во время передачи очередной военной помощи.

Минобороны США в очередной раз предложило администрации Белого дома начать новые поставки Киеву. Речь идет об типе зажигательных боеприпасов, снаряженных фосфором. Применение таких снарядов несет большой разрушительный эффект. Воспламеняется при контакте с кислородом, а также образует белый густой дым, способный нанести ожоги.

«Ряд высокопоставленных лиц из Пентагона рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя. Белый дом несколько раз отклонял эту идею», — говорится в публикации.

По нормам международного права, применение белого фосфора возможно для постановки дымовых завес, но не против гражданского населения. Зачастую такие снаряды также помогают создать освещение, обозначение целей, совершить поджог.

Ранее сообщалось, что Макрон сообщил о целях Франции на Украине.