Макрон сообщил о целях Франции на Украине
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Франция и впредь продолжит поставлять Украине вооружение, а еще будет помогать обеспечивать ее безопасность на протяжении длительного времени. Как сообщает РИА Новости, об этом завил президент Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По словам Макрона, общий интерес участников встречи заключается в как можно более быстром восстановлении прав Украины, а также установлении долгого мира.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники прокуратуры Парижа хотели, чтобы залог Павлу Дурову составил 20 млн евро. Однако, судья с таким требованием не согласился и снизил запрашиваемую сумму в четыре раза.