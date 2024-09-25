Макрон сообщил о целях Франции на Украине

Франция и впредь продолжит поставлять Украине вооружение, а еще будет помогать обеспечивать ее безопасность на протяжении длительного времени. Как сообщает РИА Новости, об этом завил президент Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Макрона, общий интерес участников встречи заключается в как можно более быстром восстановлении прав Украины, а также установлении долгого мира.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники прокуратуры Парижа хотели, чтобы залог Павлу Дурову составил 20 млн евро. Однако, судья с таким требованием не согласился и снизил запрашиваемую сумму в четыре раза.