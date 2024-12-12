NBC News: в Техасе самолет врезался в автомобили и разломился надвое

В Техасе произошла авария с участием легкомоторного самолета. Он попытался сесть на одной из дорог в населенном пункте и врезался в автомобили. Об этом сообщил телеканал NBC News.

ЧП произошло в американском городе Виктория, который находится в штате Техас. Там самолет марки PIPER попытался сесть на одну из городских улиц, но потерпел крушение.

«Небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля... На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое», — указали журналисты.

Они добавили, что при этом происшествии четыре человека получили травмы. У одного из них ранения оказались очень серьезными. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что самолету Ан-24 пришлось экстренно садиться в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности. Воздушное судно успешно приземлилось, при этом никто не пострадал.