Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске

Как уточняет транспортное ведомство, инцидент произошел 11 декабря в 17.30 по местному времени. Самолет вместимостью до пяти человек следовал по маршруту Киренск – Иркутск. Уже на подлете к пункту назначения выявилась неисправность, которая вынудила экипаж доложить об аварийной посадке.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Иркутска и вырулило на стоянку. Уточняется, что никто не пострадал.

Точная неисправность не указана. Однако Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку по части безопасности после экстренного случая.

Ранее сообщалось, что пилота авиакомпании S7 поймали на просмотре гонок во время посадки пассажирского самолета.