Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске
Самолет Ан-24 экстренно приземлился в аэропорту Иркутска
Фото: [t.me/vstproc]
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила об аварийной посадке малогабаритного самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».
Как уточняет транспортное ведомство, инцидент произошел 11 декабря в 17.30 по местному времени. Самолет вместимостью до пяти человек следовал по маршруту Киренск – Иркутск. Уже на подлете к пункту назначения выявилась неисправность, которая вынудила экипаж доложить об аварийной посадке.
Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Иркутска и вырулило на стоянку. Уточняется, что никто не пострадал.
Точная неисправность не указана. Однако Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку по части безопасности после экстренного случая.
Ранее сообщалось, что пилота авиакомпании S7 поймали на просмотре гонок во время посадки пассажирского самолета.