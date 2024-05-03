Не 90-ые, но частый случай: юрист раскрыла, как накажут виновников пожара в московском цеху

На улице Буракова в столичном районе Перово произошел сильный пожар. Горел цех по производству искусственного камня. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров, а чтобы его потушить, потребовались даже вертолеты.

Среди работников производства жертв и пострадавших нет, госпитализирован с травмами только один пожарный. Ущерб предприятию, по данным СМИ, оценивается в 100 млн руб.

Как пишет SHOT, сгорел цех по производству термобетона. Этот продукт компания планировала представить на крупной выставке. Выпуск новинки в свет был невыгоден конкурентам из стройотрасли, и именно они якобы могли устроить поджог, считают в руководстве пострадавшей фирмы.

Как пояснила юрист Алла Георгиева, даже в наше время поджог часто используют в качестве борьбы с конкурентами.

«Жгут машины, недвижимость, уничтожают иное имущество. Такие действия уголовно наказуемы. Уровень ответственности будет зависеть от степени тяжести вреда. При значительном ущербе виновникам может грозить разное наказание: от штрафа до 40 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же последствия оказываются тяжкими или поджог влечет за собой смертельный исход, наказание увеличивается до пяти лет лишения свободы, добавила юрист.

«При этом если виновный совершает поджог впервые, отбывать наказание он будет в колонии общего режима», — уточнила Георгиева.

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