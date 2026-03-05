Не дайте заморозить деньги: эксперт объяснила, как работает «период охлаждения»

С недавних пор у банков появилось право временно замораживать подозрительные операции и даже отказывать в выдаче наличных, если клиент, по мнению сотрудников, действует под диктовку мошенников. Звучит пугающе, но, как объяснила в интервью радио Sputnik эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, бояться поголовных блокировок не стоит. Механизм «периода охлаждения» включается точечно и только при наличии явных признаков того, что человек потерял связь с реальностью и выполняет указания телефонных аферистов.

По словам Храпуновой, пул таких признаков давно известен и банкам, и регулятору, но детали держатся в секрете, чтобы не помогать мошенникам обходить защиту. Тем не менее очевидные маркеры, вроде долгого разговора по телефону прямо перед визитом в кассу или попытки снять крупную сумму нервным голосом, сотрудники научились считывать безошибочно. Так что, если вы просто решили забрать свои кровные на новую машину, никто вас арестовывать не будет.

Однако ключевой момент здесь — коммуникация. Храпунова подчеркивает: если банк все же приостановил операцию, он обязан немедленно связаться с клиентом и понятно объяснить, что случилось и что делать дальше. Сегодня же, жалуются люди, часто приходится самим пробиваться через колл-центры, чтобы узнать, почему заморозили счет. Такого быть не должно — разъяснения обязаны давать быстро и прозрачно.

По ее мнению, лучший способ защитить себя от нервотрепки и случайных блокировок — назначить доверенное лицо. Это не родственник, который будет следить за каждой копейкой, а человек, подтверждающий осознанность особо важных или крупных операций. Храпунова советует не лениться и прийти в банк, чтобы оформить такое «цифровое алиби». Доверенное лицо не увидит баланс вашего счета и не узнает о мелких тратах, но, если вы решите снять миллион, система сверит это с ним. Для банка это снятие ответственности, а для вас — гарантия, что ваши деньги не заморозят по ложному вызову и вы не останетесь один на один с подозрениями. Инструмент самозащиты, который сегодня доступен каждому.

