«Не имеет смысла»: власти высказались о восстановлении рухнувшего моста в Вязьме

Мост, соединяющий центр смоленской Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный, скорее всего, не станут восстанавливать. Об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Вязьме, где разрушился автомобильный мост и пострадали люди, тяжело восстановить на оставшихся частях конструкции. Василий Анохин напомнил, что разрушенными оказались шесть из семи пролетов моста.

«Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла», – сказал он.

На месте обрушения до сих пор работают экстренные службы. Спасатели работают над разбором завалов, расчищая ж\д пути. Сейчас движение поездов временно не осуществляется. Также ведутся работы над устранением проблемы с газоснабжением: ситуацию обещали исправить за три дня максимум.

Напомним, что после рухнувшего моста пострадали люди. Также погибла одна женщина.

Ранее сообщалось, что одна из местных жительниц рассказала про аварийное состояние моста в Вязьме.