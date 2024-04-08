Очевидица: обрушившийся мост в Вязьме был в аварийном состоянии несколько лет

Панинский мост в Вязьме Смоленской области давно находился в аварийном состоянии: по нему опасались ездить водители, так как каждое движение сопровождалось странной вибрацией. Об этом рассказала очевидица происшествия «Газете.ру» .

Женщина трудится на местном предприятии, примерно в 50 метрах от моста. Во время разрушения надземного пути в здании начался гул, стены тряслись, доносились характерные для обвала звуки.

«Моя машина стояла под первой секцией моста. Когда уже удар произошел, мы все выскочили. Первая секция не обрушилась, машины наши не повреждены. А вторая, третья, четвертая, возможно, и пятая — это все было сломано. Я забралась на обрушенный мост, наши ребята вытащили мужчину из КАМАЗа и выбили двери, стекла открыли, женщину и девушку из другой машины вытащили», — отметила собеседница.

По словам женщины, мост давно находился аварийном состоянии. Водители часто чувствовали вибрацию при передвижении, особенно если на пути не один транспорт.

«Как пишут наши, мост уже давно был в аварийном состоянии. Если на мосту ехало много машин и фура, то мы чувствовали, что он шатается, была вибрация. Это было уже давно, уже лет, может быть, шесть-семь, и ничего не делалось», — заключила очевидица.

Напомним, 8 апреля в Вязьме Смоленской области обрушился Панинский мост. РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что погиб один человек, еще шесть пострадали. В больницу увезли пятерых. Что стало причиной обрушения пока неизвестно, версию об аварийном состоянии проверяют.

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