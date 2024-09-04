Не кормила и не лечила: жительница Подмосковья пойдет под суд за жестокое обращение с грудным ребенком

В Подмосковье будут судить 24-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в злостном неисполнении родительских обязанностей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему грудному ребенку.

Суд уже лишил женщину родительских прав. Обвиняемая жестоко обращалась с сыном, не предоставляла ему необходимой пищи, а также нужной одежды, не заботилась о гигиене и не организовала место для сна и отдыха. Кроме того, она безразлично относилась к здоровью ребенка и уклонялась от госпитализации.

Когда мальчика все же положили в больницу, его мать самовольно покинула медицинское учреждение, а, садясь в автомобиль, чуть не выронила сына, поймав его за руку. В итоге у грудничка диагностировали перелом правой плечевой кости.

Ранее сообщалось, что в Химках будут судить машиниста экскаватора, по вине которого погиб рабочий.