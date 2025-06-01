Не менее 10 взрывов прогремели над Липецком и областью, ревут сирены

В районе Липецка и области произошло около десяти взрывов. Система противовоздушной обороны успешно уничтожает беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Украины. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

По предварительной информации, беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины совершают попытки нанести удар по Новолипецкому металлургическому комбинату.

Свидетели сообщают о том, что над городом были замечены яркие вспышки, а также прозвучало не менее десяти громких взрывов. Система противовоздушной обороны успешно уничтожает украинские беспилотные летательные аппараты, которые приближаются к комбинату НЛМК. На данный момент нет информации о жертвах или разрушениях. БПЛА двигались со стороны Ельца.

В городе звучит сигнал тревоги, предупреждающий о воздушной угрозе. Власти настоятельно рекомендуют гражданам найти убежище в безопасном месте.

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