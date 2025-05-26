Не менее 11 человек пострадали при стрельбе в Южной Каролине

Телеканал ABC, ссылаясь на данные полиции, сообщил, что не менее 11 человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в городе Литл-Ривер, штат Южная Каролина, США.

По сообщениям телеканала, полиция Литл-Ривер расследует инцидент со стрельбой, в результате которого как минимум 11 человек доставлены в местные больницы. Подчеркивается, что число пострадавших может возрасти, так как некоторые раненые самостоятельно обращаются за медицинской помощью, прибывая в госпитали на личных автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Россоши неизвестный на вокзале начал стрелять по людям.