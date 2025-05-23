В Россоши неизвестный открыл стрельбу по людям

В городе Россошь в Воронежской области развернулась операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по людям на железнодорожном вокзале, пишет Baza.

По информации источника, инцидент произошел примерно в 17:00 мск у входа в местный магазин, расположенный рядом с вокзалом.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как вооруженный мужчина в черной одежде начал стрелять по окружающим. Известно, что минимум один человек получил ранения, которого срочно доставили в реанимацию.

Полиция разыскивает стрелка, который скрылся сразу же после совершения преступления в неизвестном направлении. В городе введен план «Перехват». Как отмечает телеграм-канал, нападавшим является 38-летний местный житель, который ранее был судим.

Ранее телеканал NDR сообщил, что 12 человек пострадали после нападения женщины с ножом на железнодорожном вокзале в Гамбурге.