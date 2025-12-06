Не менее 14 взрывов: Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Рязани, начался пожар
Беспилотник ВСУ «Лютый» протаранил многоэтажку в Рязани, на крыше дома пожар
Фото: [соцсети]
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Рязани. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Инцидент произошел около часа ночи в субботу, 6 декабря.
На крыше здания вспыхнул огонь. Вооруженные силы Украины атаковали дом с помощью дрона-камикадзе модели «Лютый». Жители города сообщили о минимум 14 взрывах, прогремевших над населенным пунктом.
В результате нападения автомобили получили повреждения, их завалило камнями. Информации о пострадавших не поступало.
Комментариев о вражеской атаке со стороны официальных источников пока нет.
