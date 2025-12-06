Не менее 14 взрывов: Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Рязани, начался пожар

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Рязани. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Инцидент произошел около часа ночи в субботу, 6 декабря.

На крыше здания вспыхнул огонь. Вооруженные силы Украины атаковали дом с помощью дрона-камикадзе модели «Лютый». Жители города сообщили о минимум 14 взрывах, прогремевших над населенным пунктом.

В результате нападения автомобили получили повреждения, их завалило камнями. Информации о пострадавших не поступало.

Комментариев о вражеской атаке со стороны официальных источников пока нет.

