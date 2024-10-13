Не менее 20 человек пострадали в Египте при столкновении поездов

Как минимум 20 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в египетской провинции Эль-Минья, сообщило издание Al-Youm as-Sabia со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что люди на данный момент доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Также в ведомстве добавили, что информации о погибших в результате инцидента не поступало. На месте происшествия работают 23 бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, говорится в сообщении, министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар направил своего заместителя на место происшествия.

По данным информационного портала, два поезда столкнулись утром в воскресенье, 13 октября. Состав, следовавший в Каир, столкнулся с другим поездом, в результате чего два вагона упали в расположенный рядом водный канал. Сейчас на месте работают спасательные службы. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области столкнулись два поезда.