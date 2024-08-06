Не менее двух человек пострадали в аэропорту Екатеринбурга Кольцово из-за давки

Неконтролируемое передвижение людей в зоне паспортного контроля в аэропорту Кольцово, который находится в Екатеринбурге, привело к давке. Из-за нее пострадали как минимум два человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта.

По официальной версии, в здании аэропорта внезапно возникла паника. Столпившиеся пассажиры услышали хлопки, которые кто-то принял за выстрелы. Один из людей закричал, и вся людская масса пришла в движение, кинувшись к выходу. Произошла давка.

«Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», - указали журналистам.

В то же время одна из очевидиц событий привела другую версию телеграм-каналу Baza. Она заявила, что сотрудники паспортного контроля попросту не были готовы к прибытию сразу нескольких рейсов. Они будто спали на рабочих местах. Именно по этой причине произошло столпотворение.

Ранее сообщалось о ЧП, которое произошло в аэропорту Сургута. Там нетрезвая женщина устроила скандал, а затем заявила о своей беременности, когда ее отказались пускать на борт самолета. Ее отправили под арест на двое суток.