Пьяная жительница Сургута пыталась оправдаться за дебош беременностью

Женщина устроила пьяное представление в аэропорту Сургута и оскорбила сотрудников транспортной полиции, а во время разбирательств заявила о беременности. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УТ МВД России по УрФО.

Местная жительница устала ожидать в аэропорту свой рейс Сургут – Махачкала. Она предпочла скоротать время за алкоголем, но, очевидно, увлеклась. Сотрудники авиакомпании отказались принимать нетрезвую пассажирку на борт, и так закатила скандал. Женщину не успокоили даже сотрудники транспортной полиции: их буянка осыпала оскорблениями.

В связи с неповиновением законным требованиям стражей порядка, женщину заковали в наручники. Ей назначили административный арест на двое суток. Все время общения с правоохранителями сургутянка кричала, использовала ненормативную лексику и пыталась убедить полицейских, что беременна. В последствии узнали, что это была ложь.

«Факт оскорбления сотрудников линейного отделения полиции был выделен в отдельное производство и накануне направлен в Центральное МСУТ СК России для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ», — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что рецидивист устроил дебош на автовокзале в Белово.