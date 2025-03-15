Не менее пяти дронов ВСУ уничтожили в Воронежской области

В ночь на 15 марта украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Воронежскую область. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее Гусев сообщал, что над Воронежской областью сбили несколько дронов.

Еще в одном районе Воронежской области дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили не менее пяти дронов.

При этом глава Воронежской области отметил, что угроза атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые атаковали Москву с помощью дронов UJ-31.