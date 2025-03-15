Не менее пяти дронов ВСУ уничтожили в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили в Воронежской области не мене пяти дронов ВСУ
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ВСУ продолжают атаки на российские регионы.
В ночь на 15 марта украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Воронежскую область. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
К счастью, никто не пострадал.
Ранее Гусев сообщал, что над Воронежской областью сбили несколько дронов.
Еще в одном районе Воронежской области дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили не менее пяти дронов.
При этом глава Воронежской области отметил, что угроза атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые атаковали Москву с помощью дронов UJ-31.