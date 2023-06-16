«Не могут сделать что-то на передовой»: россияне объяснили, почему украинец собирался взорвать нефтебазу в Подмосковье
Украинец получил почти 100 тысяч рублей за планируемый теракт, а потом пожизненное
Фото: [ЦОС ФСБ РФ/ТАСС]
Украинец собирался совершить диверсию в Подмосковье. За планируемый теракт ему заплатили почти 100 тысяч рублей, сообщает Baza.
Мужчина хотел подорвать Серпуховскую нефтебазу. Однако его задержали, когда он уже изготавливал самодельное взрывное устройство (СВУ).
Расследование по делу этого диверсанта началось еще в январе — после того, как он поджег релейный шкаф под Москвой. Преступника задержали сотрудники ФСБ в Подольске. До «визита» спецслужб украинец переписывался с куратором, личность которого не установлена. Они обсуждали изготовление СВУ и цели терактов. Также известно, что куратор заранее перевел диверсанту оплату за подрыв нефтебазы — 96 тысяч рублей.
«Его надо пытать, пока не выдаст, кто ему деньги переводил и курировал. Потом на пожизненное»; «ВСУ не могут сделать что-то на передовой, поэтому используют этих засланных казачков, которые по одиночке пытаются что-то сделать»; «Надо всех таких диверсантов найти и пересажать, чтобы неповадно было», — прокомментировали новость пользователи Сети.
Изначально украинцу грозило 20 лет в тюрьме за поджог релейного шкафа. Теперь же, когда выяснились все подробности, в отношении диверсанта возбудили дело еще по двум статьям: о покушении на теракт и прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности.
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