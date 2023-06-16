«Не могут сделать что-то на передовой»: россияне объяснили, почему украинец собирался взорвать нефтебазу в Подмосковье

Украинец собирался совершить диверсию в Подмосковье. За планируемый теракт ему заплатили почти 100 тысяч рублей, сообщает Baza .

Мужчина хотел подорвать Серпуховскую нефтебазу. Однако его задержали, когда он уже изготавливал самодельное взрывное устройство (СВУ).

Расследование по делу этого диверсанта началось еще в январе — после того, как он поджег релейный шкаф под Москвой. Преступника задержали сотрудники ФСБ в Подольске. До «визита» спецслужб украинец переписывался с куратором, личность которого не установлена. Они обсуждали изготовление СВУ и цели терактов. Также известно, что куратор заранее перевел диверсанту оплату за подрыв нефтебазы — 96 тысяч рублей.

«Его надо пытать, пока не выдаст, кто ему деньги переводил и курировал. Потом на пожизненное»; «ВСУ не могут сделать что-то на передовой, поэтому используют этих засланных казачков, которые по одиночке пытаются что-то сделать»; «Надо всех таких диверсантов найти и пересажать, чтобы неповадно было», — прокомментировали новость пользователи Сети.

Изначально украинцу грозило 20 лет в тюрьме за поджог релейного шкафа. Теперь же, когда выяснились все подробности, в отношении диверсанта возбудили дело еще по двум статьям: о покушении на теракт и прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности.

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