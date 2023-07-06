«Не напоролись на волнорезы»: спасатели рассказали волнующие истории на воде

Так, водолазной группе «ДобротворецЪ» однажды удалось спасти трехлетнего мальчика Егора.

Ребенок пропал в Вологодской области. Его искали трое суток в болотистой местности.

«Игорь Бурмистров, наш старший подразделения во Владимирской области, приехал на место под утро. Сразу ушел осматривать свой квадрат, на болото. И заметил ребенка! Он сидел в кустах в одних трусах. Наши ребята проходили здесь раньше и звали его, но малыш не откликался, видимо, обессилел от голода и обезвоживания», — поделилась пресс-секретарь группы «ДобротворецЪ» Кристина Румянцева с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другое ЧП произошло в деревне Караваево Богородского городского округа. Местные жители решили порыбачить с резиновой лодки на реке Шерне и слишком близко подплыли к водосливной плотине. Они попали в течение, не справились с управлением, и их сбросило с дамбы вместе с лодкой.

«К счастью, они не напоролись на волнорезы. Одному из них удалось зацепиться за бетонный выступ, и он подтянул товарища. Но сначала их ударило о бетонную стену. У одного из мужчин были сильное сотрясение мозга и перелом ребра. Когда мы прибыли на место, рыбаки стояли на выступе внизу, а лодку унесло течением», — рассказал старший смены 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Хуторянский.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели достали пострадавших.

Еще один случай произошел не так давно. Пожилой житель Егорьевска гулял у Технического пруда, услышал всплеск и заметил тонущего мужчину.

«Тонущему повезло, что мы прибыли буквально за считанные минуты. Гражданин был уже практически весь в воде, одна голова оставалась на поверхности. Он еще находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что происходит», — рассказал спасатель 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Михалев.

Пострадавшего вытащили на берег и передали скорой помощи.

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