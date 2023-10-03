«Не нужно перекладывать ответственность»: кого накажут за избиение девочки в Новосибирске

В Новосибирской области произошло ужасное — умственно отсталый мужчина избил свою трехмесячную дочь. Его вывел из себя плач малышки, пишет SHOT .

В этой связи, отмечает адвокат Тимур Харди, у многих людей возникает закономерный вопрос о том, могут ли подобные люди с отклонениями в умственном развитии воспитывать ребенка самостоятельно.

«Начнем с того, что умственная отсталость может быть и легкой степени, что мы наблюдаем в данном случае. Отец ребенка имел инвалидность второй группы. Никаких препятствий для рождения и воспитания детей данный диагноз не создает. Тем более, если у матери ребенка нет никаких отклонений», — пояснил Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если отец ребенка дееспособен, подчеркнул собеседник, он должен нести ответственность за свои поступки, как и любой другой дееспособный человек. Если же отец ребенка недееспособен, то и воспитывать ребенка он не может, а ответственность за воспитание ребенка несет опекун или органы опеки и попечительства.

«Поэтому ответ на вопрос о том, может ли такой человек воспитывать ребенка, коренится в наличии или отсутствии у него дееспособности. Если у ребенка есть здоровая мать, то вопросы относительно его воспитания, выполнения или невыполнения родительских обязанностей нужно адресовать в первую очередь к ней», — отметил адвокат.

Органы опеки и попечительства не могут физически контролировать ситуацию во всех семьях без исключения, и даже в тех семьях, где один из родителей — инвалид, рассказал Харди.

«Случай вопиющий, но будем откровенны, такие трагедии случаются и в абсолютно «нормальных», на первый взгляд, семьях с социально адаптированными родителями, более того — с родителями, служащими в силовых структурах или органах госвласти, где внимательно следят за психическим здоровьем сотрудников. Поэтому ответственность за произошедшее не стоит перекладывать полностью на органы опеки, хотя они, безусловно, могли бы проявлять и больше внимания к таким семьям», — подытожил собеседник.

Ранее выяснилось, посадят ли в тюрьму похитительницу «Нутеллы» из Подмосковья.