«Серьезное наказание»: посадят ли в тюрьму похитительницу «Нутеллы» из Подмосковья

Как рассказала юрист Изабелла Атласкирова, мелкие кражи в продовольственных магазинах — очень распространенное явление.

«Люди воруют продукты питания и, что еще более популярно, алкоголь. Далеко не во всех случаях воришки попадаются, но в РФ кража является либо преступлением, либо правонарушением. Административный кодекс предусматривает ответственность за мелкое хищение. Она наступает с 14-летнего возраста», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иногда за кражу отделаться можно достаточно легко. Если стоимость похищенного не превышает одну тысячу рублей, то виновному грозят административный штраф до пятикратной стоимости похищенного, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов, отметила собеседница.

«В том случае, если стоимость похищенного превышает 2,5 тыс. рублей, возникают основания для привлечения виновного по статье УК РФ за кражу. В этом случае наказание может быть следующим: это или штраф до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты до 6 месяцев», — отметила Атласкирова.

Кроме того, возможен вариант наказания в виде обязательных работ на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года, а также ограничение или лишение свободы. Так что, сладкоежке-расхитительнице магазинных полок, вполне возможно, дорого придется заплатить за свою отчаянную выходку.

«Поскольку общая стоимость похищенной «Нутеллы» составляет около 4-4,5 тыс. рублей, воровка может быть привлечена к уголовной ответственности. Однако вряд ли она получит реальный срок лишения свободы, если только не была недавно судима или не находилась на условном сроке лишения свободы. Скорее всего, речь будет идти о штрафе или исправительных работах. Но зато у женщины останется уголовная судимость, что уже само по себе серьезное наказание», — подытожила эксперт.

Кроме того, возможен вариант наказания в виде обязательных работ на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года, а также ограничение или лишение свободы. Так что, сладкоежке-расхитительнице магазинных полок, вполне возможно, дорого придется заплатить за свою отчаянную выходку.

Ранее мы сообщали о том, что в Удмуртии знакомые семейной пары украли у них кольца.