Не оставлять на ночь: эксперт назвал безопасное время работы новогодних гирлянд

Новогодняя иллюминация создает уют, но скрывает в себе реальную угрозу, если пренебрегать простыми правилами. Бывший сотрудник МЧС Виталий Бойко, опираясь на печальный опыт, предупреждает: привычка вешать гирлянды на шторы — одна из самых распространенных и опасных ошибок при украшении дома. В случае перегрева или замыкания устройства именно ткань станет идеальным проводником для огня, способным превратить локальное возгорание в масштабный пожар за считанные минуты. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, ключевой принцип безопасности — это контроль и умеренность. Любая гирлянда, даже самая современная, не предназначена для непрерывной многосуточной работы. Производители всегда указывают в инструкции оптимальное время работы: для LED-устройств это обычно до суток, а для классических гирлянд с лампами накаливания — не более четырех часов. Оставлять их включенными на ночь или на время длительного отсутствия — значит сознательно подвергать жилье риску.

Спасатель добавил, что особое внимание стоит уделить выбору самого устройства. Более безопасной альтернативой традиционным сетевым гирляндам являются модели на батарейках. Их низкое напряжение существенно снижает вероятность возгорания. Однако и они не являются абсолютно надежными: старые или некачественные батарейки могут потечь или перегреться при длительной работе.

По его мнению, волшебство новогодних огней не должно омрачаться бедой. Основа безопасности — это сознательность. Следует размещать гирлянды вдали от легковоспламеняющихся предметов, строго соблюдать режим их работы и отдавайте предпочтение современным и менее опасным вариантам. Эти несложные меры позволят сохранить в праздник только теплый свет, а не бороться с его разрушительными последствиями.

Ранее эксперт назвала безопасное время хранения салатов вне холодильника.