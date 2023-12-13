Не отключайте роутер на время отпуска: простое действие таит в себе большую опасность

Ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал «Газете.ру» о том, что на время долгих отпусков или отъездов с командировками не стоит отключать роутеры. По словам эксперта, в этом таится серьезная опасность.

Сергеев уточнил, что многие провайдеры предоставляют «отпуск» клиентам и фактически замораживают трафик Интернета. То есть, на первый взгляд пользователю только «плюс» – он не платит за трафик, которым не пользуется. Но важно то, в чем же кроется опасность.

По словам Сергеева, несмотря на статусность компаний, работники могут четко понимать, что хозяев квартиры нет, раз у них «заморожен роутер», и передать данную информацию третьим лицам. Велика вероятность, что хозяин квартиры вернется уже в разграбленное помещение, из которого могли выносить вещи в течение того периода, который обозначил заявитель. Само же возгорание из-за роутера (которое чаще всего и называют причиной «заморозки») менее вероятно, чем ограбление.