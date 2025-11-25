«Не подлежат восстановлению»: в Таганроге снесут дома, атакованные украинскими БПЛА

В Таганроге снесут два жилых дома, которые были повреждены в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

25 ноября Таганрог подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, в результате которой были повреждены многоквартирные дома. По словам главы региона, все жители разрушенных зданий будут расселены в другие квартиры. Кроме того, муниципалитет возместит людям расходы, связанные с временным проживанием.

По предварительным данным, 15 человек из восьми квартир в этих зданиях полностью потеряли свое имущество. Еще одна квартира оказалась разрушенной в другом доме, также пострадавшем от удара.

На территории Таганрога действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате атаки повреждения получили несколько многоквартирных домов, один частный дом, два промышленных предприятия, а также детский сад №17 и здание Механического колледжа.

