«Не подлежу службе в армии, но пойду в военкомат»: русскоязычные израильтяне сделали свой выбор

Террористы ХАМАСа начали войну против Израиля — с такими заголовками вышли сегодня израильские газеты. В соцсетях власти распространяют инструкции , как вести себя во время бомбежек и просят установить приложение Службы тыла, чтобы получать оповещения о ракетных обстрелах.

Также сейчас есть информация о том, что израильтянам поступают звонки с номеров+1866 и 0022. Злоумышленники якобы просят нажать цифру 1, чтобы получить помощь. В соцсетях советуют не брать трубку от этих номеров и не слушать инструкции: говорят, что это кибератака. Тем временем россияне, которые репатриировались в Израиль, близко к сердцу приняли эти события. Многие готовы встать под ружье.

«Некоторые боятся службы, но я в свои 33 года жалею, что слишком стар и не могу служить в армии Израиля. Зачем тогда ехать в страну, которая постоянно находится в состоянии войны на протяжении 70 лет?» — задает риторический вопрос житель Израиля Виктор Ф. в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мужчины пишут о своем желании отправиться на помощь стране в группах для русскоговорящих. Один из них, несмотря на «преклонный» для армии возраст, обещает сделать все возможное, чтобы принести пользу государству.

«Мне 34 года, я не подлежу службе в армии, но завтра все равно поеду в военкомат», — выражает уверенность Томар.

Не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола готовы взять в руки оружие и пойти защищать Израиль от ХАМАС. Однако по правилам женщин тоже не берут в ряды военных при достижении определенного возраста.

«Я репатриировалась в 27 лет и очень расстроена что не могу пойти служить», — сокрушается девушка по имени Анна.

Тем временем количество жертв конфликта продолжает расти. В 14-ти населенных пунктах у границы Газы все еще идут бои с террористами. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что, по состоянию на 13:00, в больницы доставлены не менее 545 раненых, убиты не менее 22 человек.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева и Максим Галкин* оказались в зоне обстрела ракетами.

* — Признан иноагентом на территории РФ.