«Не понравился салют»: в Системе-112 Подмосковья рассказали, какие вызовы поступали в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь — это не только период веселья, но и время, когда нужно соблюдать правила безопасности, подчеркнули в пресс-службе Системы-112 Подмосковья.

В службе спасения рассказали, какие вызовы поступали операторам от жителей Московской области в ночь на 1 января. Так, например, часто люди звонили из-за травм, связанных с неосторожным обращением с петардами. Самым первым с такой проблемой обратился житель Истры, который получил травму руки.

Также жители Подмосковья сообщали о происшествиях, которые произошли при эксплуатации гирлянд. Например, жительница Люберец заявила о загоревшейся декоративной игрушке, которая стояла под елкой.

Помимо этого, на номер 112 жители региона жаловались на нарушение тишины из-за запусков фейерверков. Было достаточно вызовов и от пострадавших от салютов, однако житель Солнечногорска обратился в службу спасения с не совсем стандартным заявлением — он пожаловался, что ему не понравился купленный салют.

Также в новогоднюю ночь жители Московской области звонили на номер 112, чтобы поздравить операторов с новым годом. Такие звонки поступили из Серпухова, Чехова, Подольска, Сергиева Посада, Дзержинска и других округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ситуации с наладкой тепла в образовательных учреждениях Подмосковья.