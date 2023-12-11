«Не привлекала внимания»: в администрации Красногорска рассказали о семье девушки, поджегшей таунхаус

29-летняя жительница подмосковного Красногорска, находясь под действием запрещенных веществ, устроила пожар в собственном доме. В результате случившегося погибла ее мать и она сама, пишет Shot.

Как уточняется, родители жительницы Московской области легли спать, но проснулись из-за ее громких криков. Дочь стояла над ними с двумя кухонными ножами и кричала, что «если ей не скажут правду, то все сгорят». Когда глава семейства забрал у нее холодное оружие, в доме погас свет и пошел дым.

Мужчина пытался спасти своих близких, но все выходы были заблокированы огнем. Поэтому он выпрыгнул с балкона второго этажа, а женщинам спастись не удалось. Огонь успел повредить три соседних дома.

Как заявили нашему журналисту в пресс-службе администрации городского округа Красногорск, власти уже в курсе о случившемся. Ранее ни сама девушка, ни ее родственники не были замечены в каких-либо инцидентах.

«Эта семья ранее не привлекала внимания», — заявили в пресс-службе администрации корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрист Алла Георгиева добавила, обычно в таких случаях компенсация ущерба пострадавшим ложится на плечи причинителя вреда, однако поскольку в данном случае девушка погибла, такая обязанность может перейти к ее наследникам.

«К первой очереди относятся супруги, родители, дети. Если у поджигательницы осталось какое-то имущество в собственности, и такие родственники будут вступать в наследство, то пострадавшие имеют право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба. При этом взыскать они смогут не больше стоимости наследуемого имущества», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По желанию, уточнила она, власти Красногорска также могут выделить средства для компенсации, но в целом ответственность лежит на причинителе вреда.

Ранее мы сообщали о том, что крупный пожар в подмосковном селе Беседы потушен.