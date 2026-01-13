Не просто сыпь: история уральского мальчика, который после ветрянки разучился ходить

В Екатеринбурге у двухлетнего ребенка диагностировали опасное осложнение после перенесенной ветряной оспы. По данным Telegram-каналов, у малыша развилось воспаление мозжечка — редкое инфекционное заболевание, поражающее отдел мозга, ответственный за координацию движений.

Первые симптомы ветрянки появились у мальчика 1 января. Через два дня родители вызвали на дом врача, который назначил стандартное лечение. Еще через несколько дней состояние ребенка, покрытого характерной сыпью и с повышенной температурой, начало нормализоваться. Однако после кажущегося выздоровления проявились новые, тревожные признаки.

Как рассказала мать ребенка, мальчик перестал нормально ходить и стоять, постоянно терял равновесие и падал. Ребенка экстренно госпитализировали в инфекционное отделение, где после проведения анализов был поставлен диагноз — воспаление мозжечка. Сейчас маленький пациент находится под постоянным наблюдением медиков.

Родственники предполагают, что тяжелое осложнение могло развиться из-за гипоксии, перенесенной ранее, а также возможного отсутствия своевременного специфического лечения на ранней стадии заболевания. Этот случай вновь напоминает о потенциальных рисках, которые несут, казалось бы, привычные детские инфекции.