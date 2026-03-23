В Подольске полиция задержала мужчину, который решил выяснить отношения с помощью инструментов. Поводом для конфликта стало личное неприязненное отношение к местной жительнице, однако детали ссоры в полиции не уточняют, передает портал REGIONS .

Злоумышленник, приехавший в гости к знакомой, захватил с собой молоток и долото. Женщина отказалась впускать его в квартиру, и тогда мужчина принялся крушить двери. С помощью принесенных инструментов он повредил обе входные конструкции.

Как сообщили в УМВД России по городскому округу Подольск, ущерб от действий разгневанного гостя оценили в 46 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении уроженца Смоленской области возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). На время следствия мужчина останется под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

