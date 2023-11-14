Не рассчитал силы: подмосковные спасатели помогли застрявшему лапой в окне коту

Работники 334-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь коту, который застрял лапой в открытом на проветривание окне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Ступино. В Систему-112 о происшествии рассказала хозяйка питомца. По ее словам, кот хотел перепрыгнуть через приоткрытое окно на балкон, но не рассчитал силы, поэтому оказался в ловушке. Пенсионерка пыталась самостоятельно освободить бедолагу, но не смогла.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они аккуратно приподняли животное вверх и отжали оконную раму. Как отметил старший смены Владимир Журавлев, при осмотре кота стало понятно, что в «капкане» он находился достаточно продолжительное время.

Работники «Мособлпожспаса» отвезли питомца в ветеринарную лечебницу, где специалисты оказали ему всю необходимую помощь, в том числе сделали операцию. Затем дежурная смена вернула кота хозяйке, передав ей все рекомендации по дальнейшему лечению.

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