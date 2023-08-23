«Не смотреть, как на салют»: военный эксперт раскрыл главные правила выживания при атаке БПЛА

На фоне участившихся атак БПЛА по Московскому региону самое время вспомнить о главных правилах безопасности в случаях подобных ЧП. Несколько важных советов дал военный эксперт Виктор Литовкин.

Собеседник отметил, что, если вы стали свидетелем пролета дрона, главное — справиться с паникой, не нервничать. При появлении БПЛА в небе нужно понимать, что его цель — не конкретный человек. Вместо истерики лучше потратить драгоценное время на поиски укрытия.

«Надо подойти к тому месту, где есть мощная крыша или зайти в метро, подъезд дома или крупный магазин. Все беспилотники, которые подлетают к Москве, сбиваются системой ПВО. Но падая вниз, они подвергаются земному тяготению и могут задеть человека. Если же к БПЛА прикреплена граната, необходимо как минимум встать за угол, за стену», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем, кто застал момент атаки в здании, например, в офисе или квартире, действовать нужно иначе. Как минимум придется побороть любопытство.

«Беспилотник может врезаться в окно, можно пораниться стеклами, если стоять рядом. Надо отойти от окна, не смотреть, куда же он упадет, как на салют», — подчеркнул эксперт.

По словам Литовкина, на сегодняшний день беспилотники летят в сторону Москвы малым количеством. Но нельзя исключать и массированных провокаций, поэтому знать о простейших нормах поведения в таких ситуациях должен каждый.

Ранее военный эксперт спрогнозировал крупную атаку БПЛА по Москве в День независимости Украины.