Военный эксперт прогнозирует крупную атаку БПЛА по Москве в День независимости Украины

Уже завтра на Украине отметят День независимости. Специалисты не исключают, что ВСУ на фоне праздника могут совершить новые провокации и попытаться в очередной раз ударить по Москве.

Такое мнение высказал военный эксперт Борис Джерелиевский, отметив, что предыдущие атаки на «Москву-Сити» были лишь попытками проверить столичное ПВО, хотя и могут повториться для медийного эффекта.

«Целей для таких террористических атак в Москве более чем достаточно. Исторические постройки, жилые комплексы, торговые центры, административные здания, отделения и офисы силовых структур. Я опасаюсь, что в День независимости Украины будет нанесен более значительный удар. Они прощупали, как им кажется, уязвимые места и будут использовать большее количество дронов», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт не исключил возможности атаки на многоэтажные здания, выделяющиеся на фоне остальной застройки.

«Но на мой взгляд, все расчеты ВСУ на медийный эффект — пустые», — подчеркнул Джерелиевский.

Такие атаки, по мнению собеседника, совершаются с целью продемонстрировать украинцам хоть какие-то «успехи» и посеять панику среди россиян. Однако достичь задуманного ВСУ не удастся, ведь город хорошо защищен, а ПВО совершенствуется каждый день.

«Система обороны Москвы устроена таким образом, что вычленить какие-то слабозащищенные места довольно сложно. Она окружена кольцами ПВО, достаточно однородно защищена. Все постоянно анализируется военными, предпринимаются меры для устранения уязвимых мест», — подытожил Джерелиевский.

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