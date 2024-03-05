Наемник Гаррисон Фотсер, который участвует в боях на Украине, считает шансы украинской армии мизерными. По его словам, текущий год станет худшим для ВСУ за все время конфликта. Слова боевика передает CNN.

Американский наемник заявил, что во многих подразделениях украинской армии заканчиваются танки. ВСУшники теряют живую силу и терпят поражения на разных направлениях. В свою очередь журналист телеканала отметил, что украинцы иногда могут «не стрелять неделями».

«Я думаю, что этот год будет худшим годом конфликта. Я знаю, что есть определенные подразделения, у которых заканчиваются танки», - сказал Фотсер.

Особенно острая ситуация с боеприпасами в ВСУ возникла в районе Артемовска. Киев считает, что если США не предоставят военной и финансовой помощи, то бойцы в этой зоне погибнут.

Ранее сообщалось, что США и Британия готовят силы для подрывной работы против России.