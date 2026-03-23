«Не цунами»: спасатель объяснил, почему паводки в России предсказуемы и как к ним готовиться

Когда приходит большая вода, пожар или рушатся стены, в голове включается счетчик на миллисекунды. Спасатель Андрей Вальман в беседе с радио Sputnik расставляет приоритеты жестко и без вариантов: главная задача в любой чрезвычайной ситуации — спасти себя и близких. И неважно, паводок перед вами, наводнение или пожар: алгоритм действий един. Материальные ценности, какой бы дорогой ни была техника или мебель, мгновенно переходят в разряд второстепенного.

По его словам, первое и единственное, о чем стоит думать, — это эвакуация. Если в доме есть дети или маломобильные родственники, именно их выводим в безопасное место в первую очередь. Все остальное — только после того, как вы оцените реальную обстановку и убедитесь, что угроза миновала или у вас есть буквально пара свободных минут. Но лучше готовиться заранее, пока сирены не завыли. Спасатель советует сформировать «тревожную сумочку»: собрать документы, деньги и минимум вещей для выживания на первые дни и держать ее там, откуда можно схватить одним движением.

В отличие от голливудских сценариев с внезапно прорывающими дамбами, реальность в России, по мнению эксперта, выглядит иначе. Большинство территорий находятся не в прибрежной зоне, и паводки здесь — процесс предсказуемый и довольно медленный. Это не цунами, которое накрывает за секунды. Зоны подтопления известны заранее, у них есть своя динамика и закономерность. Именно поэтому так важно следить за сообщениями МЧС и системами оповещения — они включаются не просто так, а с учетом прогнозов. Таким образом, паника — плохой помощник, а заранее собранный рюкзак и знание того, кого и в каком порядке выводить из дома, стоят любого количества спасенных вещей.

