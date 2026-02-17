Не услышал гудков: мужчина сорвался с моста в Уссурийске, спасаясь от поезда

В Уссурийске едва не произошла трагедия на железной дороге. По информации пресс-службы местного управления МВД, мужчина, спасаясь от приближающегося грузового поезда, сорвался с моста и упал с высоты семи метров.

32-летний местный житель шел по мосту в наушниках и попросту не заметил приближающийся состав. Громкая музыка заглушила шум колес и предупредительные гудки. В последний момент мужчина осознал опасность и попытался спастись — повис на перилах. Однако от резкого движения закружилась голова, и он сорвался вниз.

Падение заметил случайный прохожий и сразу вызвал скорую. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение мозга и ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника. Сейчас россиянин находится в больнице.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело после падения наледи на пожилую женщину в Саратове.