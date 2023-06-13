«Не успели взять ничего»: депутат рассказала, как вывозили людей из Шебекино

В результате обстрелов Шебекино были повреждены свыше двух тысяч домов и квартир, большая часть из которых – в районном центре. Об этом написал глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в соцсетях.

По его словам, сейчас прорабатывают вопрос восстановления коммунальной инфраструктуры. Большую часть населения пришлось эвакуировать.

Как рассказала депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова, настроение у эвакуированных тревожное и волнительное.

«Люди в спешке покидали свои дома. Не успели с собой взять практически ничего. С волнением, безусловно, в такой ситуации справиться сложно, поэтому стараемся помогать и всячески поддерживать», — рассказала парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сама Полуянова приезжает со своей командой во многие пункты временного размещения. Люди там нуждаются, в первую очередь, в самых обыденных вещах: постельных принадлежностях, бытовых предметах, домашней одежде, лекарствах.

«Стараемся учитывать все просьбы и пожелания шебекинцев. Подбираем одежду разных размеров для деток, подростков, взрослых. Самое востребованное – халаты, ночные сорочки, футболки, шорты. Также привозим зоотовары для домашних питомцев — корма, наполнители», — отметила собеседница.

Также в конце прошлой недели эвакуированным передали большую партию лекарств. В ближайшее время пункты временного размещения получат препараты, исходя из сформированных потребностей.

По вопросам переселения и проживания в пунктах временного размещения запущена горячая линия, также можно обращаться в администрацию муниципалитета, уточнила депутат.

Она добавила, что временное переселение – отлаженный правительством области и ответственными службами процесс.

«Что касается гуманитарной помощи, практически в каждом муниципальном образовании открыт пункт сбора, постоянно актуализируется информация о потребностях жителей. Вся информация более, чем доступна. Главное, что не только у жителей Белгородчины есть желание помогать. О жителях Шебекино беспокоятся без преувеличения люди из многих регионов нашей страны. Огромное им за это спасибо», — отметила Полуянова.

Ранее мы сообщали о том, как живут и справляются с обстрелами жители Шебекино.