«Не успели взять ничего»: депутат рассказала, как вывозили людей из Шебекино
Депутат Госдумы Полуянова рассказала, как оказывают помощь эвакуированным жителям Шебекино
Фото: [Александр Рюмин/ТАСС]
В результате обстрелов Шебекино были повреждены свыше двух тысяч домов и квартир, большая часть из которых – в районном центре. Об этом написал глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в соцсетях.
По его словам, сейчас прорабатывают вопрос восстановления коммунальной инфраструктуры. Большую часть населения пришлось эвакуировать.
Как рассказала депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова, настроение у эвакуированных тревожное и волнительное.
«Люди в спешке покидали свои дома. Не успели с собой взять практически ничего. С волнением, безусловно, в такой ситуации справиться сложно, поэтому стараемся помогать и всячески поддерживать», — рассказала парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Сама Полуянова приезжает со своей командой во многие пункты временного размещения. Люди там нуждаются, в первую очередь, в самых обыденных вещах: постельных принадлежностях, бытовых предметах, домашней одежде, лекарствах.
«Стараемся учитывать все просьбы и пожелания шебекинцев. Подбираем одежду разных размеров для деток, подростков, взрослых. Самое востребованное – халаты, ночные сорочки, футболки, шорты. Также привозим зоотовары для домашних питомцев — корма, наполнители», — отметила собеседница.
Также в конце прошлой недели эвакуированным передали большую партию лекарств. В ближайшее время пункты временного размещения получат препараты, исходя из сформированных потребностей.
По вопросам переселения и проживания в пунктах временного размещения запущена горячая линия, также можно обращаться в администрацию муниципалитета, уточнила депутат.
Она добавила, что временное переселение – отлаженный правительством области и ответственными службами процесс.
«Что касается гуманитарной помощи, практически в каждом муниципальном образовании открыт пункт сбора, постоянно актуализируется информация о потребностях жителей. Вся информация более, чем доступна. Главное, что не только у жителей Белгородчины есть желание помогать. О жителях Шебекино беспокоятся без преувеличения люди из многих регионов нашей страны. Огромное им за это спасибо», — отметила Полуянова.
Ранее мы сообщали о том, как живут и справляются с обстрелами жители Шебекино.