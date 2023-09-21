Красовская отметила, что главное правило грибника: не уверен — не бери. Кроме того, указала она, разные грибы требуют разной обработки.

«Какие-то грибы можно лишь пожарить, другие нужно отваривать, третьи следует долго вымачивать. Если вы неправильно их обработали, токсическое вещество в небольшом количестве все же может попасть в организм», — предупредила она.

Так, перед готовкой следует отваривать подберезовики, маслята, сыроежки, маховики и подосиновики. А вот рыжики, грузди и волнушки, которые обычно идут на засолку, необходимо вымачивать. Сразу можно жарить белые грибы и лисички.

При сборе грибов в лесу важно уметь их правильно распознать, продолжила специалист. Отравления, по ее словам, в том числе с летальным исходом, происходят от мухоморового ряда. При этом симптомы появляются только спустя минимум шесть часов. Не помешает бдительность и тем, кто покупает грибы, отметила инфекционист.

Ранее жителей Московской области предупредили о ложных опятах в подмосковных лесах.