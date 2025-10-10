«Не виновен»: выживший после двухмесячного дрейфа россиянин отверг обвинения

Россиянин Михаил Пичугин, чудом выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, не признал предъявленные ему обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, а также в использовании подложного документа. Об этом стало известно РИА Новости.

Инцидент произошел во время плавания на катамаране, на котором Пичугин, его брат и племянник пытались достичь Сахалина. Мужчины вышли в море в августе 2024 года.

Следствие установило, что Пичугин не выполнил очистку охлаждающей системы двигателя от солевых отложений, что привело к поломке мотора в 19,2 км от береговой линии.

При этом имевшееся у него разрешение позволяло отходить от берега не далее 1,6 морской мили. Поисковая операция продолжалась более месяца, но не увенчалась успехом.

Пичугин был обнаружен рыбаками на судне «Ангел» в октябре 2024 года в 23 км от камчатского побережья. На катамаране с ним лежали тела двух человек — племянника и брата.

