Неадекват с ножом напал на подростков на детской площадке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Фрунзе, подросткам угрожал неадекват с ножом, пишет телеграм-канал Mash Ural. Издание также опубликовано видео, на котором мужчина вооруженный холодным оружием подходит к детям.

Как пишет Mash Ural, сначала мужчина был недоволен поведением подростков, из-за чего сделал им замечание. Местного жителя раздражал шум, исходящий от компании тинейджеров. Когда решить «проблему» не удалось, мужчина ушел домой, а через пару минут вернулся уже с ножом в руке.

Злоумышленник не успел реализовать свои намерения — один из подростков распылил возле него перцовый баллончик. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Байкальске подросток с ножом напал на сверстников, в результате чего погибли четыре ребенка. Сам злоумышленник скончался во время пожара, который он устроил. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.