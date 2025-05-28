В Байкальске подросток с ножом напал на сверстников: погибли четыре человека

В городе Байкальске в Иркутской области произошла трагедия, связанная с нападением подростка на сверстников и последующим пожаром, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в ночь на 28 мая на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Горный Байкал», где в одном из домов группа молодых людей отмечала день рождения.

По предварительным данным, один из участников вечера достал нож и начал нападать на товарищей. Четверо подростков получили смертельные ранения. Еще четверо — получили ранения разной степени тяжести. После нападения злоумышленник поджег частный дом, в результате чего погиб при пожаре.

После инцидента власти создали оперативный штаб в Байкальске для координации расследования и оказания необходимой помощи. Дело взято на контроль заместителем губернатора Иркутской области Вячеславом Эглитом, заместителем председателя правительства Валентиной Вобликовой, а также министром здравоохранения Андреем Модестовым, министром образования Максимом Парфеновым, главой регионального Минсоца Владимиром Родионовым и уполномоченной по правам ребенка Татьяной Афанасьевой.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведется установление всех обстоятельств трагедии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Ранее появились подробности гибели российской гимнастки в Казани, которую убил бывший муж-турок.