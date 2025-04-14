Неадекват с ножом напал на российского релоканта в Казахстане

На автозаправочной станции в Жамбылской области Казахстана неизвестный напал на россиянина с ножом. Кадры инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.

На опубликованном видео видно, как нападавший дважды ударяет мужчину острием со спины. После совершения преступления неадекват скрылся на своем автомобиле.

По информации источника, пострадавшим оказался 32-летний житель Москвы, который переехал в Казахстан в 2022 году. На заправку мужчина приехал на мотоцикле с российскими номерами.

Как пишет Mash, перед инцидентом россиянин и напавший на него столкнулись плечами у кассы.

Москвич находится в реанимации в тяжелом состоянии. Злоумышленника задержали спустя несколько часов после нападения. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО). Местные правоохранительные органы выясняют причины преступления и мотивы задержанного.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга изрезала ножом актера Театра им. Ленсовета.