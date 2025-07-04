Неадекват ударил ножом в шею ребенка в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде Московской области мужчина подкрался к ребенку и ударил его ножом. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств нападения.

Вечером 4 июля во дворе дома на Новоугличском шоссе неизвестный мужчина подошел к 9-летнему мальчику, игравшему на качелях, и нанес удар ножом в шею. После содеянного агрессор скрылся, а ребенка госпитализировали.

ТАСС в Минздраве Московской области уточнили, что пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь.

Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла ситуацию под особый контроль. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Следователи и оперативники работают на месте происшествия. Мужчину разыскивают.

Ранее сообщалось, что мальчик после инцидента в Шереметьево пришел в себя и уже может самостоятельно питаться.