Мальчик, которого бросили об пол в Шереметьево, пришел в себя

Мальчик, пострадавший от нападения в Шереметьево, пришел в сознание. Сейчас он уже реагирует на отца и дышит без помощи аппарата. Об этом пишет Baza.

Двухлетний Яздан, которого мужчина ударил об пол в аэропорту Шереметьево, начал приходить в себя. По последним данным, ребенка перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Врачи также зафиксировали положительную реакцию на отца — мальчик узнает его и может удерживать взгляд.

Сейчас Яздан находится в специализированном медицинском центре в Красногорске, где продолжает получать терапию. Его состояние остается тяжелым, но позитивная динамика дает надежду. Ранее мальчик несколько дней провел в коме после того, как его швырнули головой вниз прямо на пол в зале ожидания. Напавший, как сообщается, ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере и в настоящее время помещен под арест.

История вызвала общественный резонанс по всей стране, а врачи называют происходящее с малышом настоящим чудом — после столь сильного удара и критического состояния он начал восстанавливаться. Медики продолжают бороться за его полное выздоровление.

Ранее врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, который выпил химикат от борщевика.