Неадекват упал в реку Фонтанку, прыгая по теплоходам в Петербурге

В районе Аничкова моста в Санкт-Петербурге произошел инцидент: мужчина в неадекватном состоянии оказался в водах реки Фонтанки. Вечером 15 мая он прыгал по крышам пришвартованных судов, но потерял равновесие и упал в реку, передает РЕН ТВ.

Свидетели утверждают, что мужчина демонстрировал признаки наркотического опьянения. По словам одного из очевидцев, он бегал по теплоходным крышам, а затем внезапно оказался в воде. Спасатели оперативно извлекли его.

Прибывшие на место сотрудники водной полиции оказали первую помощь, бросив мужчине спасательный круг и доставив его к берегу. Сообщается, что на протяжении всей спасательной операции «прыгун» оказывал сопротивление и выкрикивал бессвязные фразы.

В конечном счете, правоохранительным органам удалось извлечь мужчину из воды и передать его в руки медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция обнаружила в тайнике 61 кг наркотиков из Эквадора.