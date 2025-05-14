В Санкт-Петербурге полиция обнаружила в тайнике 61 кг наркотиков из Эквадора

В Санкт-Петербурге российские силовики изъяли более 60 км наркотических веществ, предназначенных для незаконного ввоза из Эквадора. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что предотвратить ввоз наркотиков на территорию РФ удалось совместными силами МВД России и таможенных служб. Запрещенные вещества обнаружили в одном из портов Санкт-Петербурга. Предполагаемых организаторов их перевозки задержали.

При обыске судна на борту нашли тайники, замаскированные в технических полостях контейнера с бананами. Внутри правоохранители нашли 50 брикетов с наркотиком. Оценочная стоимость изъятой партии на черном рынке превышает 500 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех лиц, причастных к организации поставки. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических веществ в особо крупном размере). Им грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину за создание нарколаборатории в бане.