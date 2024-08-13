Неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих в Красногорске

В Красногорске неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих. Его задержали очевидцы, однако злоумышленник успел ранить человека, пишет Regions .

Все произошло в минувшее воскресенье жилом комплексе «Микрогород в лесу». По информации издания, пострадавший отказался от госпитализации.

Очевидцы рассказали журналистам, что мужчина с ножом — местный житель. Его доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял окна жилого дома в Химках.