Неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих в Красногорске
Фото: [regions.ru]
В Красногорске неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих. Его задержали очевидцы, однако злоумышленник успел ранить человека, пишет Regions.
Все произошло в минувшее воскресенье жилом комплексе «Микрогород в лесу». По информации издания, пострадавший отказался от госпитализации.
Очевидцы рассказали журналистам, что мужчина с ножом — местный житель. Его доставили в полицию.
Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял окна жилого дома в Химках.