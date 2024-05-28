Неадекватный мужчина с ножом угрожал убийством сожительнице у магазина в Подмосковье

Подмосковные росгвардейцы задержали в Воскресенске 43-летнего местного жителя, который угрожал убийством сожительнице, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел возле одного из продуктовых магазинов. Выяснилось, что в паре возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина достал нож и начал угрожать своей возлюбленной физической расправой.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали мужчину, который пришел на работу к сожительнице и избил ее.