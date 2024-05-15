В Подмосковье задержали мужчину, который пришел на работу к сожительнице и избил ее
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали в Егорьевске 26-летнего местного жителя, который избил свою сожительницу, сообщила пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что мужчина пришел к возлюбленной, которая работала кассиром в одном из круглосуточных магазинов, прямо на работу. Он набросился на нее с кулаками.
Известно, что нападавший был пьян. Злоумышленника доставили в отдел полиции. По факту случившегося начата проверка.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который пытался уйти от преследования.