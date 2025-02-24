Украина обязательно капитулирует, завершение боевых действий становится лишь вопросом времени. Такое заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя с трибуны Генеральной ассамблеи всемирной организации. Его слова привело РИА Новости.

По мнению постпреда РФ в Организации Объединенных Наций, Украина уже давно превратилась в некую частную военную компанию, которая воюет за чужие интересы.

«Конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени», — указал дипломат.

Ранее Небензя во время выступления заявил, что Британия и Евросоюз не могут стать сторонами соглашения о прекращении конфликта на Украине. Они уже показали свою полную недоговороспособность в качестве гарантов соглашения в Минске. Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что современная европейская элита неспособна даже представить себе какую-то схему безопасности с участием России.