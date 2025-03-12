Российские войска поразили отель с проживавшими в нем наемниками в Кривом Роге

Российской армией нанесен удар по отелю «Дружба» в Кривом Роге. В нем проживали французские наемники и украинские офицеры. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению общественника, по гостинице «Дружба», которая находится в Кривом Роге, был нанесен ракетный удар со стороны ВС РФ. В этом отеле были размещены иностранные наемники, а также командный состав украинской армии.

«Проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область», — указал Рогов.

По его словам, потери противника пока уточняются.

Ранее сообщалось об ударе по зданию в Кривом Роге, в котором базировались штаб украинских военнослужащих и иностранные военные советники. В объект попали две ракеты «Искандер», после чего его основные конструкции были разрушены, также начался обширный пожар.